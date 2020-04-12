"سفراء ضد الفيروس" مبادرة شبابية لمواجهة تداعيات كورونا

قالت ميساء محجوب المدير التنفيذي لمؤسسة سفراء العمل التطوعي: "مع بداية أزمة كورونا وضعنا استراتيجية للتعامل مع تداعياته، خاصة على الفئات التي تأثرت بشدة، وأطلقنا مبادرة "سفراء ضد الكورونا"، وكانت في البداية إليكترونية من خلال السوشيال ميديا، حيث أنها كانت تعتمد في البداية على نشر التوعية المجتمعية، لتشجيع المواطنين بضرورة الجلوس في المنزل، لحماية أنفسهم وتجنب نشر الفيروس".

أضافت محجوب، خلال لقاء مع برنامج "صباح الورد" المعروض على قناة "ten"، أنه بعد تطور الأوضاع والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية، وتضرر عدد كبير من العمالة المؤقتة والموسمية، قدمت المؤسسة من خلال التعاون مع الهلال الأحمر المصري، الدعم للمتضررين من الأزمة من خلال توفير 1500 "كرتونة مواد غذائية" توزع على 6 محافظات.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل على التطوع منذ 8 سنوات، حيث أن العمل بدأ كمبادرة شبابية منذ عام 2012، وجرى تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي عام 2016، وتضم متطوعين من 16 دولة عربية وأفريقية، وأن المبادرة كانت منذ البداية، تعتمد على محورين، الأول يعتمد على نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات العربية والأفريقيةً والتواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بها، والثاني هو السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة ان المؤسسة قدمت مؤخر الكثير من الأعمال في جميع المحافظات والقرى النائية والبعيدة.