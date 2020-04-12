بالهاتف.. "الصحة" تقدم دعما نفسيا للجيش الأبيض

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، إنّ الأمانة تقدّم الدعم النفسي للأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا، لأن هناك كما من الضغوط الكبيرة التي يواجهونها لأنهم لا يذهبون إلى منازلهم وموجودون في عزلة ويتعاملون مع مريض ربما يكون خائفا أو ثائرا.

وتابعت عبدالمقصود في حوار لها مع "الوطن": "نتواصل مع الأطقم الطبية تليفونيا لدعمهم نفسيا، ومساعدتهم في التعامل مع الضغوط، وتم تخصيص اثنين من الأطباء للتعامل مع الأطقم الطبية بها، وقد يتواصل معنا الطبيب في مستشفيات العزل إذا احتاج دعماً نفسيا للمريض".

وأضافت: "نتواصل مع المصابون وأسرهم أيضا، ورغم صعوبة التواصل معهم نحاول تقديم الدعم من خلال مؤسسات مجتمعية أخرى".

واستطردت: "الجمهور أيضا يحتاج إلى دعم نفسي، ويتم تقديمه من خلال الخط الساخن للأمانة وهو 08008880700 أو 0220816831 ويعملان على مدار الساعة مجانا، ونعمل حاليا على تجهيز خط مختصر من 5 أرقام لسهولة حفظه وتقديم نصائح نفسية من خلال فيديوهات مصورة مع مختصين من الأمانة والجامعات، مثل عين شمس والقاهرة، ويتم نشرها من خلال صفحة الأمانة عبر فيس بوك وتويتر وإنستجرام، وبدأنا تجهيز رسائل صوتية لمخاطبة الأسر الموجودة في البيوت.