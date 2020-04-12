استرداد 5 آلاف متر من أملاك الدولة في حملة أمنية بالبحر الأحمر

تمكنت أجهزة البحر الأحمر من استرداد 5 آلاف متر من أملاك الدولة في حملة أمنية لشرطة مرافق البحر الأحمر، وذلك في عدة مناطق شمال مدينة الغردقة.

وشنت شرطة مرافق البحر الأحمر برئاسة العقيد محمد جاد، وتحت إشراف اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، حملة أمنية، صباح اليوم، بعدة مناطق بمدينة الغردقة بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وأسفرت عن تنفيذ 12 قرار إزالة، إضافة إلى تنفيذ عدة قرارات فورية أخرى، واستعادة خمسة آلاف متر من أملاك الدولة، وذلك طبقا لقرارات إزالة صادرة من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إضافة إلى قرارات فورية تم تنفيذها في الحال.

ومن جانبه، شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن، برصد التعديات على أراض أملاك الدولة حفاظًا على هيبة الدولة، وردع المخالفين واستغلالهم للظروف التى تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.