تحرير 100 محضر في حملة تموينية بمدينة طور سيناء

شنت مديرية تموين جنوب سيناء برئاسة المهندس سامي عبد القادر، مدير عام مديرية التموين حملة على الأسواق بمدينة الطور، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، لضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين وأسفرت الحملة عن تحرير 100 محضر متنوع.

وشًدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، على المخابز البلدية، والأسواق، والمحال التجارية، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.