"البحوث الفقهية": تجهيز ضحايا "كورونا" لا ينقل العدوى

أكدت لجنة البحوث الفقهية أحد لجان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في اجتماعها الذي عُقد اليوم بحضور نخبة من علماء الطب المتخصصين في الطب الوقائي والأمراض المعدية والفيروسات، أن تجهيز الموتى الذين فقدوا حياتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) من تغسيل وتكفين ونقلهم والصلاة عليهم، ودفنهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، وهي التي حددها الطب الوقائي بوزارة الصحة، لا يترتب عليه نقل العدوى للأحياء المشاركين في هذه الأعمال.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، عقب دورتها السادسة والخمسين بجلستها الطارئة رقم (14)، أنه بناء على ذلك تُطبق أحكام الشريعة على الموتى بسبب هذا المرض كغيرهم مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الطب الوقائي بوزارة الصحة.

كما ناشدت لجنة البحوث الفقهية بالأزهر الشريف، جموع المواطنين الالتزام بما قرره الشرع الحنيف من حرمة الموتى، وما قرره الشرع لهم من حقوق التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؛ حيث إنهم قد أفضوا إلى ربهم وصارت حقوقهم في ذمم الأحياء، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يوجه الشكر للطواقم الطبية التي تبذل جهدًا كبيرًا في مواجهة هذا الوباء، سائلًا المولى عز وجل رفع البلاء عن الجميع.