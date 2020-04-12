الإفتاء: الإسلام حث أتباعه على تفويض أمرهم لله مع الأخذ بالأسباب

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتاوى الشفوية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام حث أتباعه على تفويض أمورهم إلى الله مع الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر، ومن الأمور التي لابد أن يفعلها من فوض أمره لله أن يتفاءل دائما، والقرآن نهى عن التشاؤم.

وأضاف خلال مقطع فيديو على صفحة "دار الإفتاء المصرية" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الرسول يعلمنا ألا نتشاءم، حيث قال لا طيرة وخيرها الفأل، فقالوا: وما الفأل يا رسول الله ؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.

وأعلنت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه نظرًا للإقبال الشديد على خدمة الفتاوى الإلكترونية، تم فتح استقبال الأسئلة على مدار 24 ساعة يوميًا على الموقع والتطبيق الإلكتروني من خلال الموقع عبر الرابط اضغط "هنــــــا"

تعمل هذه الخدمة من الأحد إلى الخميس وتغلق يومَي الجمعة والسبت.

ويمكنكم الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى "هنــــا".

استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.

الطريقة الثانية:إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سنرسل لك إعلامًا بأنّ سؤالك قد تمت الإجابة عليه.

يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى:

لنظام android من خلال الرابط الآتي:

‏https://goo.gl/G9EMy1

ولنظام ios من خلال الرابط الآتي:

‏https://goo.gl/MC8DgW