"خليك في البيت.. اعرف استفيد" مبادرة جديدة "أون لاين" لخريجي الأزهر

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مبادرة جديدة تهدف للتعامل والتواصل مع الأزهريين في منازلهم، من خلال مجموعة مختارة من البرامج التي تهدف إلى نشر الفكر والثقافة والمعرفة بين الجمهور.

وتأتي المبادرة، في إطار الأنشطة والمبادرات التي تقدمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع "سفراء الأزهر"، للتعامل مع المستجدات الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد "COVID-19" من تداعيات خطيرة وواسعة أثرت على العالم.

وجاءت المبادرة والتي استحدثتها المنظمة تحت عنوان "خليك في البيت.. اعرف استفيد"، لتتناول "عقد مسابقات تثقيفية، تدريب عن بُعد، محاضرات، بث مباشر، اكتشاف الهوايات"، وكذلك تحتوي على برنامج تدريبي وتثقيفي تحت عنوان "سفراء الأزهر أون لاين"، يتناول عدداً من المحاضرات في موضوعات تهم الأزهريين، يقوم بها مسئولون من مشروع سفراء الأزهر.

ويتناول البرنامج موضوعات "إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية العمل من خلال الإنترنت، الأخطاء اللغوية الشائعة في كتابة الرسائل العلمية، فضلا عن برنامج يهدف إلى تعليم عدد من المهارات المنزلية، وبث قيم التعاون والتعايش بين أفراد المجتمع.