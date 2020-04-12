التحالف الدولي يحدد موعد استئناف تدريب قوات البشمركة في العراق

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، مايلز كاجينز، أن التحالف سيستأنف تدريب قوات "البشمركة" الكردية بعد شهر رمضان، بإشراف حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال كاجينز: "لقد قررنا الانسحاب من قواعدنا شمال العراق، بعد تمكن القوات العراقية بعد 2014 من تحقيق انتصارات كبيرة واستعادة قوتها، حيث أصبحت قادرة على مسك الأرض"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

المتحدث باسم "التحالف الدولي": المخاوف من داعش لا تزال قائمة

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن "المخاوف من داعش لا تزال قائمة، حيث يشكل التنظيم خطرا حقيقيا ويملك القدرة على الهجوم وخاصة في ديالي وكركوك".

وأوضح كاجينز: "نتحاور منذ 6 أشهر مع حكومتي العراق وإقليم كردستان حول تنصيب المنظومة الدفاعية للتصدي لمخاطر داعش، ونحن قادرون على خوض حربين على داعش وكورونا في وقت واحد".

وتابع كاجينز قائلا: "نخطط لاستئناف تدريب البيشمركة نهاية شهر رمضان، أغلب مدربينا من إيطاليا وهنغاريا وفنلندا، وهؤلاء مستعدون للعودة".

وانسحبت قوات التحالف الدولي حتى الآن، من 6 قواعد ومواقع عسكرية في الأنبار ونينوى وكركوك وبغداد.