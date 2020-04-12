وسط إغلاق الكنائس.. أهالي الدقهلية يحتفلون ب"أحد الشعانين" في البيوت

اختفت مظاهر الاحتفال بأحد الشعانين في الدقهلية، اليوم، وأغلقت الكنائس أبوابها، واكتفى المسيحيون بالصلاة والاحتفال في بيوتهم.

وقال عماد ميلاد، أحد المواطنين، إننا عملنا بقرارات الحكومة وقعدنا في البيت، وكانت فرصة أن نصنع السعف بأيدينا هذا العام، وصنعت بعض أشكال الزينة مع الأسرة داخل البيت.

وأضاف ميلاد ل"الوطن"، أحضرت بعض أعواد القمح وبدأت في تصنيعها وسط الأطفال وفرحوا بها جميعا، وتذكرنا معا تذلك الذكرى التاريخية، وعملنا بأيدينا أشكال جميلة وعلقناها في البيت.

وتوقفت الصلوات ومظاهر الاحتفال تماما في الكنائس والأديرة، حيث اكتفوا بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لما تم العام الماضي من مظاهر للاحتفال، مؤكدين على أنها صور أرشيفية من العام الماضي.