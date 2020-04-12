"تحيا مصر": وزعنا 12.5 طن مواد غذائية وأدوات نظافة على أهالي المعتمدية

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن المجتمع المصري مر باختبار حقيقي خلال مواجهة أزمتي السيول والكورونا، اللذان تعرض لهما المجتمع بشكل متتالي، مؤكدا أن هناك تكافلا وتضامنا بين أفراد المجتمع، "كلنا ناجحين والحكومة ناجحة والأفراد والشعب كلنا واقفين جنب بعض.. العالم كله شايفنا بشكل مختلف كله بيبص علينا دلوقتي".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه في عام 2016، تعرضت مصر لسيول ضخمة، ولكن وجود صندوق تحيا مصر بجانب الدولة المصرية ونشاطها تم التعامل مع هذه الأزمة بشكل صحيح، وهذا العام لم نسمع عن مشكلات بسبب السيول في البحيرة ورأس غارب وفي الإسكندرية "الدولة المصرية اشتغلت صح لوقف فكرة تكرار الأزمة".

وكشف "مختار"، عن مساهمة صندوق تحيا مصر في مساعدة أهالي قرية المعتمدية خلال فترة الحجر الصحي المفروضة عليهم من قبل الدولة، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا "كنا موجودين النهاردة في القرية ووفرنا 12.5 طن لحوم ومواد غذائية ومواد خاصة بالنظافة الشخصية".