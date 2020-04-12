عبدالمسيح بسيط: بنصلي مع التليفزيون.. والمصريون لهم خصوصية عند ربنا

هنأ القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "بسيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "مصر حاليًا في حالة حزن شديد، لأن هذه الأيام أقدس أيام السنة، والشعب المسيحي كان يتابعها في الكنائس لكننا حرمنا منها".

وأضاف: "نتابع هذه الأيام والقداسات من خلال التليفزيون، مثل كنائس أوروبا وصلوات البابا، الشكل مش حلو، وبعض القنوات الدينية بتجيب إعادات من السنة اللي فاتت، وده تاعبنا نفسيًا، لكن مصلحة كل الشعب المصري، إن الوضع الحالي والنظام اللي قرره قداسة البابا عشان محدش يتعدي، ونصلي كل يوم من أجل مصر والعالم أن يزيح هذا الوباء".

ولفت "بسيط" إلى أن مصر من أقل الدول إصابة بفيروس كورونا، وهو واضح مما ذُكر في الكتاب المقدس "مبارك شعب مصر"، والقرآن الكريم "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ": "واضح إن عندنا خصوصية عند الله، وستنزاح قريبًا، ومصر ستصبح من الدول المتقدمة بعد نهاية هذه الغمة".

وأتم: "المجمع المقدس أصدر قرارا ومن المستحيل أن يخالفه كاهن، لأنه سيوقف عن الكهنوت، لأنه زي الجيش، ولم يصلني أي مخالفات، وحتى لو حصل هذا الأمر، مش هيعدي بسلام، والكهنة سيجازون، وبنصلي مع التلفزيون في بيوتنا زي الكنيسة بالظبط".