رئيس وزراء السودان يصدر أمر طوارئ لمكافحة انتشار كورونا

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، أمر طوارئ، يتضمن إجراءات عدة لمجابهة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وأقر عقوبات متفاوتة لمخالفة تلك الإجراءات.

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اجتماعا اليوم، لمناقشة خطط مواجهة الوباء، وأعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، في أعقابه، أن رئيس الوزراء وقع أمر الطوارئ.

القرار نص على معاقبة كل من يعتدي على الكادر الطبي وفقا لقانون الطوارئ

وتضمن أمر الطوارئ، وهو الأول للعام الجارى، عددا من الإجراءات الخاصة بحماية الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء أداء واجبهم، ونص على معاقبة كل من يعتدي على الكادر الطبي وفقا لقانون الطوارئ، وكذلك كل من يتلف المنشآت الصحية أو يرتكب جريمة احتكار المواد الغذائية والدواء أو زيادة أسعارها أو تهريب السودانيين عبر الحدود أو يروج لأخبار كاذبة عن الجائحة أو الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي، وعدم الالتزام بقرار حظر التجول، وكذلك التجمع في الأعراس والمآتم.

ونص القرار على مخالفات وعقوبات عدة متصلة بعدم الالتزام بالتدابير الإحترازية الصادرة من السلطات المختصة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية حظر سفر جميع المركبات التجارية والخاصة لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات ابتداء من اليوم، إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة.