وزير الإعلام يكشف هدف الحكومة من تغيير موعد حظر التجول للساعة 8 مساء

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن تغيير موعد حظر التجول من الساعة السابعة مساء لـ الساعة الثامنة مساء يأتي من أجل تخفيف التكدس في وسائل المواصلات، "بدل ما مليون مواطن يمشوا في ساعتين يبقوا يتحركوا في ثلاث ساعات"، موضحًا أن أحيانًا يتم حجر الميكروباصات في الأكمنة بسبب كسر حظر التجول وبالتالي يتضرر المواطنين من التأخير في الوصول إلى منازلهم.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة اليوم"، أن الساعة التي تم مدها في الحظر لا يعني تغيير مواعيد عمل القطاع الخاص، حيث يجب انتهائها الساعة الخامسة مساءًا من أجل أن يتمكن العاملين من المغادرة والوصول إلى منازلهم قبل موعد بدء الحظر وبدون تكدس.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن السيدات اللاتي لديهن أطفال وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة يتم استبعادهم من العمل لفترة معينه كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ويتم تقسيم باقي قوة العمل على ورديتين أو ثلاثة حسب ما يريد القطاع الخاص، وذلك باستثناء الأطباء ووزارة الصحة والجهات المعنية بالتعامل مع الأزمة.