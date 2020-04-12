وزير الإعلام: أزمة قطاع الطيران "مطولة معانا شوية"

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة جعلت مصر قادرة على تحمل الصعاب التي تمر بها الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الفيروس أدى إلى سلبيات اقتصادية كثيرة جدا خاصة في مجال السياحة والطيران، حيث إن قطاع السياحة كان يُحقق شهريا من 900 مليون إلى مليار دولار، "الرقم ده راح ولأول مرة في التاريخ يُسجل صفر".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الطيران تكبد خسائر تصل إلى 3 مليار دولار، كما أن أزمة الطيران "مطولة معانا شوية لأنها أخر حاجة هترجع"، وبالتالي هناك خسائر بالمليارات في قطاعين فقط، دون الحديث عن الحياة الاقتصادية العادية، مؤكدًا أن أكثر مشهد يؤكد المعاناة الاقتصادية هو تزاحم العمالة غير المنتظمة أمام البنوك لصرف معونة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم.

وتابع: "الناس دي انقطع مصدر رزقهم لأنهم عمالة غير منتظمة وعمالة باليومية لقو نفسهم ضايعين مش لاقيين يجيبوا مصدر رزقهم لما اتقال الـ500 جنية اللي الرئيس أمر بيها كنوع من المنح ابتدى تروح شائعات للتكتل، مقدرش أقول إنهم مش محتاجين الـ500 جنية، بس الناس تضررت بهذا الشكل، بسبب الإجراءات المتخذة".