سعد عن العالقين بالخارج: سنتيح لهم اختيار أماكن إقامتهم وفق مقدرتهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخطة التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي لعودة المصريين العالقين بالخارج لن يكلف الدولة الكثير من المال وكذلك سيمنح فرصة للعائدين للاختيار ما يناسبهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "سيتكفل العائدون بمصاريف حجرهم صحيا، والحل اللي شغالين عليه مش هيكلف الدولة كتير مقارنة بالحجر في فنادق الـ 5 نجوم، ونتمنى من العالقين الصبر قليلا، ولن نتأخر ساعة بعد أن ينتهي وضع الخطة، ولن نطرح الحل منقوصا".

وتابع: "اللي عايز يقعد ويتكفل بمصاريفه يختار المكان اللي هيقعد فيه، واللي مش عايز يتكفل هيكون فيه بديل، واللي حابب يقعد في فندق أو بيوت شباب، وكل شيء سيطرح في حينه".