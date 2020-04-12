"الوزراء" عن مبادرات رجال الأعمال لدعم الدولة: تظهر معدن المصريين

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة رجال الأعمال لمساندة الدولة في أزمة كورونا الحالية تظهر معدن المصريين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "هما دول المصريين اللي بيبانوا في المحن، ولم يتأخروا على مصر في كل الشدائد، وهو مثال للدور المجتمعي لرجال الأعمال".

وتابع: "يوميا نتلقى عروضا من رجال الأعمال اللي عايز يساهم في الأجهزة اللي تحتاجها الوزارة الصحة أو ماسكات والعروض تنهال على الحكومة، وكذلك جزء منهم عايز يتكفل بالأسر العمالة غير المنتظمة ودورهم مشكور للغاية".

واستطرد: "دايما نحاول نشر الإيجابيات لتكون مثال يحتذى حذوه، ونفرد لأي مبادرة مساحة على صفحة المجلس على فيس بوك كي يعلم الجميع".