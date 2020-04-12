زوج طبيبة الدقهلية يبكي على الهواء: "عمري ما اتأخرت على كبير ولا صغير"

علق الدكتور محمد هنداوي، زوج الطبيبة الراحلة سونيا عبدالعظيم، إثر إصابتها بفيروس كورونا، والتي شهدت جنازتها الأحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس في قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية، على اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي، لأسرته نيابة عن المصريين.

وقال "هنداوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، رئيس الوزراء كلمني وقدملي واجب العزاء وقدم الاعتذار نيابة عن الشعب المصري عما بدر من أهل القرية".

وأضاف، أنه ممتن جداً لهذه المكالمة وممتن لوزارة الداخلية ومحافظ الدقهلية وكل من وقف مع الأسرة في المحنة الأخيرة التي ألمت بها.

وتابع "هنداوي": "هذه الجهود ومكالمة رئيس الوزراء خففت من آلام كثيرة، أذهلتني وأذهلت الأسرة، واصفاً ماحدث بأنه مؤلم للغاية."

ودخل زوج الطبيبة الراحلة في نوبة بكاء على الهواء، وقال: "لاحول ولاقوة إلا بالله أنا عمري ماعيطت وانهرت زي إمبارح ويحصل ده فين في بلدنا؟ اللي عمري مااتأخرت عن صغير ولا كبير فيها، ولله الأمر من قبل وبعد"، لكنه عاد واستطرد قائلًا: "رغم إلي حصل عمري ماهتاخر عن بلدي واللي عمل كده مجموعة من الجهلاء".