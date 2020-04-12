شيخ الأزهر: منع دفن ضحايا كورونا بمقابرهم مُحرم شرعا ومجرم أخلاقا

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه أحزن جموع المصريين أن نرى بعض أبناء وطننا يرفضون استلام جثث ذويهم ممن ماتوا بوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو دفنهم في مقابرهم وهو أمر مُحرم شرعا ومجرم أخلاقا وإنسانيًا.

وأضاف "الطيب"، خلال كلمه له، أنه على هؤلاء المسيئين أن يعلموا بل يتعلموا أن للموت مهابة، وجلالًا وله عظة عملية بالغة، يجب أن يستحضرها كل إنسان، حين يترك سمعة حديث عن الموت، أو كلما رأى جنازة ميت، وأن يتذكر أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يهب واقفًا حين تمر به جنازة احتراما للميت، واجلالًا لأول منزل من منازل الآخرة.

وأوضح أنه يجب أن يعلم هؤلاء أنهم سائرون إلى نفس المصير وعلى المسلمين أن يتذكروا أن شريعة الإسلام تطالبهم بالإسراع في تجهيز الميت والتعجيل بدفنه، وأن من إكرام الميت دفنه والدعاء له والترحم عليه، مع الالتزام الصارم بما تصدره الهيئات الصحية والجهات المختصة بشأن ما يتوفون في ظروف استثنائية مثل ظروف الوباء الذي يضرب البلاد والعباد هذه الأيام.