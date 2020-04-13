حظك اليوم الأثنين 13-4-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مولود برج الجدي طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.