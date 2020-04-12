سعفان: البعض سجل بيانات أطفال ومتوفين في منحة الـ500 جنيه

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك قلة قليلة من المواطنين قاموا بتسجيل بيانات أطفال ومتوفين وأشخاص لديهم ممتلكات، من أجل الحصول على منحة الـ500 جنيه، واصفا إياهم بأنهم "قلة لا يعبرون عن المصريين".

وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الذين يريدون أن يأخذوا شيئا ليس من حقهم عليهم أن يعلموا أنهم يأخذون حق مواطن يستحق وهو أولى بالرعاية.

ونصح وزير القوى العاملة، المواطنين الذين جاءتهم رسائل على هواتفهم ممن سجلوا بياناتهم من أجل الحصول على المنحة، أن يأخذوا هواتفهم معهم غدا حتى يتم تسهيل الإجراءات لهم.