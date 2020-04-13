وزير الإعلام: كلنا مضايقين من قعدة البيت

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه يسعى جاهدًا للتخفيف على المواطنين قعدة المنازل خلال حظر التجول، "هو فيه حد فينا مش مضايق من قعدة البيت، كلنا مضايقين من قعدة البيت بس في النهاية المصلحة العامة تقتضي ذلك، بس ميجيش واحد يصر إنه يعمل فرح، وكمان مش شطارة إنك تروح تصلي التراويح في تجمعات، لازم نبعد عن التجمعات ونحافظ على النظافة الشخصية".

ومازح "هيكل"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، على شاشة "الحياة"، الإعلامية لبنى عسل، بقوله إن هناك جوانب إيجابية من أزمة فيروس كورونا بالنسبة لكم حيث إن عدد مشاهدات برامج التوك شو عادت في الارتفاع من جديد، مؤكدًا أنه مقتنع تمامًا أن هذا الفيروس يُعد اختبار من الله ولا يرى بالعين المجردة ورغم ذلك أجبر العالم بالكامل على البقاء في المنازل ووقف حركة التجارة في العالم، ووقف حركة الطيران، "مفيش ولا طائرة في السماء".

وتابع: "احنا قدام وضع ربنا حط العالم في هذا الاختبار الصعب، إن شاء الله هنعدي، وإحنا في وضع مطمئن جدا أحسن من دول كتير جدا، محناش من الدول كثيفة أو كثيرة الاصابة، إحنا من الدول منخفضة الإصابة عاوزين نحافظ على ده مش عاوزين نلاقي نفسنا تعرضنا لأزمة أكتر من كده".