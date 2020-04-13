بعد تداول مزيفة.."الوطن" تنشر صورة الحقيقية لطبيبة الدقهلية ضحية كورونا

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صورا ادعوا أنها للدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، المتوفاة بسبب فيروس كورونا والتي رفض عدد من أهالي قرية "شبرا البهو" مركز أجا دفنها في مقابر القرية، إلا أن تلك الصور مغلوطة ولسيدتين أحياء.

وتواصلت "الوطن" مع الدكتور عارف عبد العظيم، شقيق المتوفاة، والذي أبدي تعجبه، مما يحدث من نشر صور مغلوطة وأرسل لـ"الوطن"، الصورة الصحيحة.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي صورا للدكتورة آية الحديدي، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة، والتي أدت موقفا بطوليا، بعد تطوعها بكل شجاعة دون الخوف من أي عدوى ومرافقة سيدة مصابة بفيروس كورونا أثناء نقلها من مستشفى صدر المنصورة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بدلاً من الطبيب المقيم المكلف بهذه المهمة نظراً للحالة الصحية الصعبة اللي كانت تعاني منها المريضة.

واستنكرت نقابة الأطباء بالدقهلية نشر الدكتور آية الحديدى، وحذرت مروجي الإشاعات من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فظهرت صورة للدكتورة فرحة الشناوي، نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، ورئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، على أنها "الدكتورة سونيا".