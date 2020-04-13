أبو العينين: نحتفظ بالعمالة في مصانعنا ويحصلون على الرواتب والحوافز

أشاد رجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب، بالدور التوعوي الذي يقوم به الإعلام في أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وقال أبوالعينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مصانعه تحتفظ بالعمالة كاملة ويحصلون على رواتبهم وحوافزهم بالكامل، وحصلوا على الزيادات السنوية المقررة لهم، لافتًا إلى أن مصانعه تعمل 3 ورديات يوميًا وأنه جعلها تعمل لوردية واحدة فقط على أن يحصل العامل على يومين إجازة بعدها وذلك لتخفيف العمالة وخفض الزحام داخل وسائل المواصلات الخاصة بالشركة، مؤكدًا أن العمال عنصر مهم في عملية الإنتاج، مشددًا على أهمية العنصر البشري في أي مؤسسة.

وشدد أبوالعينين على اتباع كل الإجراءات الوقائية في مصانعه، مشيدًا بالوعي الذي بدأ ينتشر بين المواطنين ويجعلهم يتبعون الإجراءات الوقائية خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.