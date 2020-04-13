"خطة النواب": توزيع الموازنة الجديدة على اللجان المختصة بالمجلس

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت في تحمل مصر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال سالم خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن موازنة عام 20-21 ستكون مصروفاتها 1.7 تريليون جنيه وإيراداتها 1.3 تريليون جنيه، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري في صورة جيدة وأن ذلك ساعد في مواجهة الأزمة، مشيدًا بنظرة المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري الإيجابية ونظرتهم أن الاقتصاد يستطيع أن يتعافى من هذه الأزمة.

وأوضح سالم أن الموازنة الجديدة وصلت للبرلمان وتم توزيعها على اللجان المختصة على أن تقوم اللجان بمراجعة الموازنة، مشددًا على رفع مخصصات وزارة الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة.

وأشار سالم إلى أن الموازنة القادمة ستزيد موازنة الصحة بنسبة 30% لتصل لـ94 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لو احتاجت أي زيادة في مخصصاتها سيتم تعديل بنود الموازنة من أجل موازنة الصحة.

وقدم سالم الشكر لكل العاملين في وزارة الصحة ووصفهم بأنهم أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية، مطالبًا بمعاملة شهداء الطواقم الطبية كمعاملة شهداء الحرب على الإرهاب، ومعاملة أسرهم معاملة أسر الشهداء وأنه قدم اقتراحا برغبة لرئيس مجلس النواب وسيتم تحويلها للجنة المقترحات والشكاوى، مشيدًا بردود أفعال زملائه من أعضاء مجلس النواب من تأييد الاقتراح، علاوة على رسائل التأييد الذي وصلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.