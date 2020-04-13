إليسا تهاجم أحد متابعيها لتغييره ملامحها بصورة: توقفوا.. ليست جميلة

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا أحد متابعيها، بعد تعديل صورتها وتغيير ملامحها، إذ غرّدت عبر حسابها على تويتر: "توقفوا عن تغيير ملامحي، ليست جميلة بالمرة".

وتواصل إليسا تصدر تريند يوتيوب في مصر والوطن العربي بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، والتي حققت مليوني مشاهدة في يومين.

"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص ع الأحزان".

وعلى صعيد آخر، أجلت إليسا طرح ألبومها الجديد الذي كان ممقررا طرحه أواخر مايو بالتزامن مع عيد الفطر، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثر على صناعة الموسيقى.