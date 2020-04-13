"مياه البحر الأحمر" تعلن الانتهاء من شبكة منطقة مجاهد بـ5 ملايين جنيه

أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حي مجاهد بالغردقة بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وناشد "عيسى" أهالي المنطقة ربط وصلات مياههم الخاصة بشبكة المياه الجديدة التى تم الانتهاء منها، مشيرا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة من مدن المحافظة تهدف إلى تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي.

وأوضح رئيس شركة المياه أنه بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد التى يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية، تقوم الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن لضمان جودة مياه الشرب بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وإنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.وذكر رئيس الشركة أنه طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر يتم تأهيل شبكات المياه لاستيعاب الضخ على مدار الـ 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات.