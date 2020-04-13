فتح معبر رفح بشكل استثنائي وإجراءات صحية مشددة على العابرين

تقوم مديرية الصحة بشمال سيناء بعدة إجراءات احترازية بمعبر رفح البري بعد استئناف فتحه لمدة 4 أيام بشكل استثنائي لعبور العالقين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وقال طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إنه يوجد بمعبر رفح البري فريق طبي عالي المستوى، وصالات حجر صحي مكتملة الأجهزة الطبية والأدوية وأجهزة التنفس والوقاية وأدوات التعقيم والنظافة.

وأضاف شوكة أن العابرين من معبر رفح نوعين أحداهما القادم من مطار القاهرة وهذا تكون الإجراءات الصحية بالمطار قد قامت بواجباتها عليه من خلال الحجر والكشف، أما النوع الثاني وهو القادم من المحافظات الأخرى، وهذا يتم الكشف عليه مرتين، المرة الأولى في منطقة بالوظة غرب شمال سيناء، في أول منافذ المحافظة على الطريق الدولي السريع من خلال فريق طبى تابع لمستشفى بئر العبد، وأيضا يتم الكشف عليه مرة أخرى حال وصوله إلى صالة المغادرة بمعبر رفح من الداخل، مع وضع كافة الاحتياطات الطبية لعدم قيام العاملين بالمعبر الاحتكاك أو الملامسة بدون تعقيم القادمين أو الأماكن التي جلسوا فيها أو دخلوها برغم عملية الكشف وذلك كإجراء احترازي.

وأوضح شوكة أن جميع أسماء القادمين يتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بها والذي بدوره يعاود الكشف والقيام بعمل التحاليل على المشتبهين، والرد بإبلاغ الجانب المصري بذلك.

يذكر أن سلطات أمن المنفذ قامت بفتحه لمدة 4 أيام بشكل استثنائي لإمكانية عودة العالقين من الأشقاء بقطاع غزة لبلادهم.