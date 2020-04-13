في 24 ساعة.. ضبط 636 قضية تموين و163 مخالفة عدم غلق محال تجارية ومطاعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (636) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (177) قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

كما تم ضبط (163) مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، فضلا عن ضبط 1000 عبوة سجائر، و169 عبوة كحول طبي.

كما قامت الحملات بغلق (8) مكان (نشاط تعليم - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.