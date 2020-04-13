155 مكتب بريد و40 فرع بنك لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة لفرع البنك الزراعي المصرى ومكتب بريد القيثارية بالقطبي، لمتابعة انتظام صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13 وحتى 16 أبريل الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأطمئن اللواء أشرف عطية على التجهيزات والاستعدادات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع هيئة البريد والبنك الزراعى لمنع أى تجمعات أو تزاحم أثناء صرف المنحة من خلال أماكن انتظار مناسبة، مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب مع وضع آلية محكمة لعملية الدخول والخروج للمستفيدين من المنحة، إضافة إلى تعقيم وتطهير المواقع، وأيضاً توزيع الكمامات والمواد المطهرة عليهم.

وكشف محافظ أسوان أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بتواجد متطوعين من الشباب والفتيات في جميع مواقع صرف المنحة للمساهمة في تنظيم المستفيدين بالشكل الذى يؤمن عدم اختلاطهم طبقا للإجراءات الوقائية، مشددا على ضرورة تخصيص أكبر عدد من شبابيك الصرف داخل مكاتب البريد وفروع البنوك لصرف المنحة، بجانب تقديم الخدمات البريدية والبنكية، علاوة على الالتزام برش المواد المطهرة وتوزيع الكمامات في مداخل الفروع، وأدار أشرف عطية حوارا مع المستفيدين ومدى مساهمة منحة الرئيس السيسى في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المتضررين من وباء كورونا المستجد.

كما تابع المحافظ بأن الرسائل النصية المرسلة للمستفيدين من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق محدد بها مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجاناً وبدون أي تكلفة مالية، ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة على مدار الـ 3 أشهر بواقع 500 جنيه في كل شهر، مناشدا بعدم التكدس أمام مكاتب البريد والإلتزام بالتواجد فقط لمستحقين المنحة الذين سيتم إرسال رسالة نصية لهم على الهاتف المحمول برقم 2030 من وزارة القوى العاملة تفيد بموعد وتاريخ استحقاقهم للصرف، حيث تم توزيع 13 ألف و340 مستفيدا على مدار 4 أيام من خلال 155 مكتب بريد، إضافة إلى 7 فروع رئيسية للبنك الزراعى، وأيضاً 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع آرجاء المحافظة.