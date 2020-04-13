جامعة حلوان تشارك في مبادرة "مصريين " لتصنيع جهاز تنفس صناعي

تشارك كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية تحت إشراف ياسر شعبان الأستاذ المساعد بهندسة المطرية في مبادرة Covid-19 egypt Response team "مصريين ضد فيروس كورونا"، بالتعاون مع جمعية اتصال لتصنيع جهاز تنفس صناعي في مبادرة تهدف للتصدي لتهديدات فيروس كورونا المستجد التي تواجه مصر وإيجاد حلول إبداعية جديدة لمواجهة مشكلة نقص الأجهزة والامدادات الطبية.

ويشارك في هذه المبادرة العديد من المتطوعين من مختلف المجالات والجهات لدعم المبادرة في النواحي المالية، والطبية والقانونية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير حلول إبداعية جديدة لسد العجز في أدوات الحماية الطبية، وتطوير جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية قادر على تلبية المتطلبات الطبية بأقل تعقيد ممكن، ما من شأنه أن يسهل إنتاجه، والتركيز على استخدام الموارد المتاحة في السوق المحلية، وعدم الاعتماد على خامات مستوردة لتحقيق الاستدامة، والتواصل مع القطاع الطبي والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، وتكوسين شبكة من المعامل والمصنعين لتنفيذ المشروعات المقترحة.

وتعتمد فكرة تصنيع جهاز التنفس الصناعي على تصنيع نموذج يتميز بانخفاض التكلفة وسهولة التصنيع بدون تعقيدات كثيرة بحيث يمكن استخدامه في حالات الطوارئ والأوبئة ويقوم بتحقيق الوظيفة المطلوبة.

وتقوم فكرة الجهاز على ضغط الهواء دون الإعتماد على أي مصدر طاقة خلاف الهواء المضغوط من أسطوانات الأكسجين والتي تكون في الغالب مثبته بجانب المرضى أو عن طريق خطوط بالمستشفيات، حيث جرى التواصل والاستعانة بتصميمات مفتوحة المصدر من جامعة الينوي؛ لتنفيذها والتأكد من فعاليتها، وجارٍ العمل على إجراء بعض التعديلات لتتناسب مع طرق الإنتاج والموارد المتاحة داخل مصر مع إضافة بعض المكونات.