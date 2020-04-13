 بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمركز ومدينة القنطرة غرب

بدأ مكتب بريد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمدينة القنطرة غرب، في استقبال المواطنين لصرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غيرالمنتظمة، والبالغة 500 جنيه، وسط إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم تقسيم المستحقين إلى فئات عمرية مختلفة، تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة الإجراءات الوقائية الإجراءات صرف مبلغ 500 جنيه للعمالة غير منتظمة.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التی تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأكد كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب على ضرورة منع التزاحم وتنظيم المواطنين داخل منافذ صرف منحة الرئيس، مشيرا إلى أنه تم تعقيم هذه المقرات واستمرار تعقيمها أولا بأول أكثر من مرة خلال فترة العمل.

يذكر أن منحة الـ500 جنيه التي أقرها الرئيس السيسى للعمالة غيرالمنتظمة تصرف لمدة 3 أشهر.