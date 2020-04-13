حبس طلاب فيديو التدخين أثناء الصلاة بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة الرحمانية الجزئية برئاسة المستشار عادل الشرنوبى، حبس 3 طلاب بالمرحلة الثانوية، قاموا بتصوير فيديو لزميلهم يدخن أثناء الصلاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة الرحمانية، بالبحيرة، ضبطوا 3 طلاب بالمرحلة الثانوية، نشروا فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقوم أحدهم فيه بتدخين سيجارة والتحدث أثناء الصلاة داخل منزله، وظهر بالفيديو أصوات ضحكات ومزاح مصاحبة للواقعة.

وتداول رواد فيسبوك مقطع فيديو، يظهر فيه شاب لا يتجاوز العشرين من عمره، ويقف على سجادة الصلاة ومن حوله أصوات ضحكات سخرية واستهزاء، وقام أحدهم بإعطائه سيجارة أثناء الصلاة، وظل يدخنها وسط ضحكات سخرية من مرافقيه.

بتكثيف البحث، جرى تحديد هوية الشخص الذى ظهر بالفيديو، وتبين أنه طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيم بمركز الرحمانية بالبحيرة، وجرى ضبطه بعد تقنين الإجراءات.

وقرر في مجمل اعترافاته، أمام ضباط المباحث، أن الفيديو المشار إليه، خاص به وأن الأصوات المشار إليها خاصة بصديقيه، الطالبين بالصف الثاني الثانوي ومقيمان بذات المركز، وذلك أثناء قيامهما بتصويره، وجرى ضبطهما.

كما تمكن ضباط وحدة المباحث، برئاسة المقدم حامد الأشلم، رئيس المباحث، من ضبط 3 هواتف محمول خاصة بالمذكورين، والمستخدمة في تصوير، ونشر الفيديو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام.