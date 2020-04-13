عزل أسرتين مخالطتين لحالتي الإصابة بكورونا في كفر شكر

دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الصحة والطب الوقائي ومكافحة العدوى بحملة مكبرة لتطهير وتعقيم شارعين بمنطقة استوديو محسن والمقابر داخل مدينة كفر شكر ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الحجر الصحي لأسرتي المخالطين لحالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد والتي تضم منزلين مكونين من 7 طوابق حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدي الطباخ قد طالبت الإدارة الصحية بكفر شكر بضرورة تطهير وتعقيم منطقة محل سكن حالتين تم إصابتهم بكورونا بمدينة كفر شكر وإلزامهم بالعزل المنزلي للأسر المخالطة بتلك المنازل المكونة من 7 طوابق لمدة 14 يوما والتنبيه عليهم بعدم الخروج والاختلاط مع آخرين لعدم اتساع دائرة الإصابات حفاظا على صحتهم ووقاية لهم من انتشار فيروس كورونا المستجد مع تقديم كافة الدعم اللازم لتلك الأسر.

كما أنه سوف يتم متابعة تلك الأسر بشكل يومي وتوقيع الكشف والفحص الطبي اللازم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث جرى تدبير احتياجاتهم وأعلنت مجموعة من الشباب تطوعهم لخدمة تلك الأهالي حال تعذر تدبير احتياجاتهم خلال فترة الحجر الصحي.

كما قامت الأجهزة المعنية اليوم بعمليات تطهير واسعة لكافة المنازل والشارع ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها وتضمن عمليات تعقيم وتطهير يوميا طوال فترة الحجر الصحي صباحا ومساء.

وأكدت الإدارة الصحية بكفر شكر أن عمليات الرصد والتتبع لكافة المخالطين تتم في المنطقة بالكامل حيث تم أخذ عينات من كل المخالطين للحالات المصابة حرصا على سلامة وصحة المواطنين مطالبة أهالي المنطقة بالتزام منازلهم حفاظا علي سلامتهم ومنع الاختلاط والبعد عن التجمعات كإجراء هام هذه الفترة.

وناشدت محافظة القليوبية المواطنين بالحفاظ على معنويات المصابين وأسرهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم باعتبار أن المرض قضاء وقدر لا دخل لهم فيه.