"بريد الإسكندرية"يستقبل العمالة غير المنتظمة في أول أيام صرف المنحة

فتحت مكاتب البريد في الإسكندرية، أبوابها اليوم الاثنين، لصرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة فوق سن الـ 50 سنة، وتم تخصيص 3 مدارس لمساعدة مكاتب البريد في صرف المنحة دون زحام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء عملية الصرف.

وتوافد العشرات من العمالة غير المنتظمة على مكاتب البريد من أجل صرف المنحة وذلك بعد وصول رسالة نصية على هاتف كل مستفيد بموعد الصرف من البريد.

وقال محسن حموده، رئيس نقابة البريد في الإسكندرية، إن موظفي البريد يتحملوا كافة المشقة والتعب، وتم إلغاء كافة الإجازات من أجل تسيير الأعمال من صرف المعاشات، ثم منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في ظل الظروف الراهنة في البلاد.

وأضاف "حموده" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن موظفي البريد يقومون بتأدية المهام في أصعب الظروف فهم جنود في هذه الأزمة التى تشهدها البلاد، وتم توزيع الكمامات من أجل سلامة الموظف الذي يتواجد في الشارع يوميا من أجل الصرف.

وأكد أن جميع المكاتب منتظمة في عملية الصرف وفقا لقواعد وتعليمات مجلس الوزراء ويتم التعامل بالحسنة مع جميع المترددين على المكاتب لصرف المنحة.