"مهندسين المنيا": لم نوفر تحليل كورونا للأعضاء ولكن مجرد تحاليل استرشادية

أكد مصدر بنقابة المهندسين الفرعية بالمنيا، أن النقابة لا توفر إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا "pcr" للأعضاء، موضحا أن ما انتشر من أوقاويل بهذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن معامل المختبر بالمنيا وفرت لأعضاء نقابة المهندسين التحاليل الاسترشادية والتشخيص بشكل مبدئي لفيروس كورونا فقط وليس تحليل الفيروس نفسه.

ونوه إلى أن هذه الخدمة من معمل المختبر مقدمة لأعضاء نقابة المنيا الغير مشتركين بالمشروع العلاجي، إذ يدفع المهندس 191جنيها بدلا من 604 جنيهات لإجراء تلك التحاليل.

وأكد أن نقابة المهندسين بكل كيانها تحترم ماتقدمه وزارة الصحة من إجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا، مقدمة التحية للجيش الأبيض على ما يقدمه من مجهودات في سبيل القضاء على الفيروس.