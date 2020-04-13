"استئناف القاهرة" تواصل تأجيل جلساتها إداريا حتى 23 أبريل

قررت محكمة استئناف القاهرة استمرار تأجيل جلسات دوائر المحكمة حتى 23 أبريل الجاري، على أن تنظر دوائر الإرهاب تجديد حبس المتهمين في القضايا المعروضة عليها.

وتضمن قرار رئيس المحكمة الذي حمل رقم 138 لسنة 2020 تشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة "القاهرة الجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر" اعتبارا من يوم 18 أبريل وحتى 23 أبريل؛ لنظر تجديد الحبس واستئنافاتها، إحداهما في النص الأول من الأسبوع، والأخرى فى النصف الثاني من الأسبوع.

وسيقوم المكتب الفني للمحكمة ومأمورياتها بتأجيل الجلسات إداريا خلال دور الانعقاد الثالث من دور شهر أبريل، والذي يبدأ من 18 وحتى 23 أبريل، وتشمل الدعاوى الجنائية والمدنية والأسرة لجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة على أن يتم العمل بهذه القرارات اعتبارا من اليوم.