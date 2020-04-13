عمدة نيويورك: كل المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا تسير باتجاه صحيح

اعتبر عمدة نيويورك الأمريكية، التي تعتبر أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بيل دي بلاسيو، أن كل المؤشرات الخاصة بالتفشي في المدينة "تسير نحو اتجاه صحيح" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وكان حاكم نيويورك أندرو كوومو أعلن أمس، تسجيل 758 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف للحصيلة اليومية.

وأوضح كوومو، في مؤتمره الصحفي اليومي ارتفاع العدد العام للمتوفين جراء الوباء في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 758 حالة جديدة ليبلغ مستوى 9 آلاف و385 بعد أن كان 8 آلاف و627 أول أمس السبت.

ولفت كوومو إلى أن هذه الإحصائية هي الـ6 على التوالي التي تفيد بأن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد في نيويورك تتجاوز الـ700 حالة، الأمر الذي وصفه بـ"المأساوي".

ويمثل هذا الرقم مع ذلك تراجعا طفيفا في الحصيلة اليومية للوفيات، حيث سبق أن سجلت الولاية 799 حالة الخميس، و777 الجمعة، و783 أمس السبت.