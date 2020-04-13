"غزل المحلة" تمنح عاملين إجازة لإصابة والدتهما بكورونا

قرر المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، اليوم، منح إجازه رسمية لعامليّن بقطاعي الغزل والإنتاج 3 و5، بسبب إصابة والدتهما بفيروس كورونا، ومنع الاختلاط مع زملائهما، وإلزامهما بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، حفاظًا على أرواح العاملين داخل مصانع الشركة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، قد وجه طواقم الفريق الطبي بمستشفى الغزل بضرورة توفير جهازين للكشف الحراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة، وإجراء الكشف الطبي علي جميع العاملين داخل الأقسام، والمصانع تحت إشراف القطاع الطبي ومشاركة الامن الصناعي وأمن الشركة لتأمين أرواحهم.