وفاة مسؤول حكومي في الصومال بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وبهذه الحالة، ارتفع عدد وفيات في الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة في عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال نائب وزير الصحة محمد سعيد في تصريح، إن المتوفي هو مسؤول حكومي يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.

وكانت الحكومة الصومالية، أعلنت في مارس الماضي أنها لن تسمح بدخول المسافرين الوافدين من إيران، والصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا إلى أراضيها في محاولة لاحتواء تفشي "كوفيد-19".

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، في ذلك الوقت، أن قرار الحظر سيطبق أيضًا على المسافرين الذين مروا على إحدى الدول المتضررة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".