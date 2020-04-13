إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية في إسنا

قاد محمد سيد سليمان، رئيس مركز إسنا، جنوبي الأقصر، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة توماس، أسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة على الأراضي الزراعية بعدد 55 مخالفة على مساحة 10 أفدنة بقرية توماس وعافية .

وقال سليمان إن الإزالات كانت عبارة عن مباني وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت مقامة على أراضي زراعية كما تم مصادرة معدات البناء.

ووجه رئيس المركز إدارة الإشغالات بالتنسيق مع الحجز الإداري باحتساب تكاليف المعدات التي نفذت الإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها، مؤكدًا أنه في ظل تلك الظروف الراهنة، فأن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .