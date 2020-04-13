75 مليار جنيه ضرائب على السجائر في 2020-2021

أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة الجديدة عن العام المالي المقبل 2020-2021 بحجم مصروفات قدرتها بنحو 1.713 تريليون جنيه بينما قدرت الإيرادات بـ1.288 تريليون جنيه.

وجددت وزارة المالية في البيان الإيرادات الضريبية بنحو 964.8 مليار جنيه بينما الإيرادات غير الضريبية قدرتها بـ 324 مليار جنيه تتضمن إيرادات ضريبية على المرتبات بقيمة 77.5 مليار جنيه وضرائب على النشاط الصناعي والتجاري بقيمة 42.7 مليار جنيه في حين قدرت الإيرادات الضريبية علي أرباح الشركات بنحو 145.9 مليار جنيه وكذلك الإيرادات الضريبية على المهن الحرة بقيمة 4.9 مليار جنيه.

أما الضرائب على القيمة المضافة على السلع والخدمات قدرتها بنحو 401 مليار جنيه تشمل ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بقيمة 75.2 مليار جنيه، أما على السلع المستوردة بقيمة 146 مليار جنيه، في حين قدرت القيمة المضافة على الخدمات بنحو 76 مليار جنيه كذلك الضريبة القطعية على السجائر بلغت 74.6 مليار جنيه أما ضريبة الدمغة فقدرتها بـ25.3 مليار جنيه.