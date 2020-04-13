فيديو.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء مسلسل البرنس

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، يحتفل فيه بانتهاء مسلسل البرنس المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020.

وكتب رمضان: "الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، إنتاج تامر مرسي، ثقة في الله نجاح".

ويدور المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه يتولى مسؤولية الجميع.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.