اعترافات المتهمين في واقعة "مشهد التدخين أثناء الصلاة"

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة تداول مقطع مصور لثلاثة أشخاص يقوم أحدهم بالصلاة ويدخن سيجارة أن المتهمين الثلاثة صوروا المشهد التمثيلي الذي يتضمن الواقعة بغرض الشهرة من خلال ازدراء الدين الإسلامي.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين الثلاثة هم مؤدي هيئة الصلاة ومقدم السيجارة ومصور الواقعة ناشر المقطع بمواقع التواصل واعترف المتهمون في التحقيقات بعد القبض عليهم أنهم ارتكبوا الواقعة قاصدين ازدرائهم الدين الإسلامي سعياً لنيلهم الشهرة.

وطالعت النيابة العامة المقطع المتداول بأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تأكيداً على إتاحة اطلاع الكافة عليه وانتشاره، وقررت مضاهاة أصوات المتهمين وصورة اثنين منهم مع الأصوات والصور المنسوبة إليهم بالمقطع المتداول، وندب المختصين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة لإعداد تقرير نفسي واجتماعي عن حالة المتهمين الثلاثة، وجاري استكمال التحقيقات.