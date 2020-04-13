متحدث "البرلمان" يكشف موعد صدور قانون التجارب السريرية 

توقع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، صدور قانون التجارب السريرية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، موضحًا أن قانون التجارب السريرية تم إقراره من مجلس النواب بعد مناقشته من لجنة الصحة بالمجلس ولكنه عادة مرة أخرى للبرلمان.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن القانون عاد للبرلمان حيث كانت عليه بعض الملاحظات الهامة من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتم تدقيقها ويتوقع الانتهاء قريبا من الشكل النهائي.

وشدد المتحدث باسم مجلس النواب، على ضرورة تقديم وتقدير البحث العلمي نظرا لأهميته التي برزت خلال الفترة الحالية، وخاصة الأطباء الذين يمثلون خط الدفاع الأول، مضيفًا :" هذا القانون سيخرج إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد هذا العام، ومن المتوقع أن ينقل هذا القانون مصر لمكانة أخرى في البحث العلمي".