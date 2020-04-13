داعية إسلامي: رأي الأطباء في فيروس كورونا مقدم على رأي الفقهاء

قال تامر مطر الداعية الإسلامي، إن الوقاية ضرورة فرعية لابد أن نلتزم به، ورأي الأطباء في الكوارث مقدم على رأي الفقهاء، مشيرًا إلى أن مقاصد الشريعة 5 كما يقول جمهور المقاصد، أولها حفظ النفس البشرية الذي يعد مقدمًا على أي شئ آخر.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا أحد يمكن أن يقول إن هذا يضر نفس الإنسان ويؤدي إلى هلاكه، مثل ما يقول الأطباء "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، مؤكدًا أن الإلتزام برأي الأطباء من الدين، و"وقاية نفسي وأهلي من شر وباء فيروس كورونا هو عبارة عن طاعة لله سبحانه وتعالى، واحترام لقدرة الله في خلقه".

وتابع، أن ثواب أداء صلاة التراويح في البيت لا يقل عن المسجد، موضحًا، "كانت صلاة التراويح تصلي فردًا، ثم جاء سيدنا عمربن الخطاب، وسماها العلماء بدعة خفنة، أي أن نعمة هذه البدعة حينما جمع الناس على صلاة التراويح.