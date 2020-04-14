طلال أبو غزالة: أحلم برؤية وحدة معرفية عربية قبل وفاتي

قال طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمي، إنه يرجو أن يرى في حياته وهو بآخر عمره تحقيق شيء من الوحدة العربية المعرفية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "ترأست اجتماعا في الأمم المتحدة للتخطيط لتحويل المجتمعات الدولية إلى مجتمعات رقمية وهو المستقبل الذي يجب أن يدخل العرب مبكرا إليه وأطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دراسة الفكرة وإذا وجد أنها غير مجدية (يرمي فكرتي في الزبالة)".

وتابع: "لازم نبني تاريخ معرفي خاص لنا وهي نموذج للوحدة ونموذج لقدرة الإنسان العربي أن يعيد سيطرته على العالم، ونحن قدنا العالم 500 عام ووضعنا أسس الحضارة".