ضوابط "الهجرة" لعودة العالقين المصريين من الخارج

تبذل الدولة جهودا كبيرة لعودة العالقين المصريين، في عدد من الدول العربية والأفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، ووضعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مجموعة من الضوابط لعودتهم.

ونستعرض أهم المعلومات عن المصريين العالقين في الخارج، بحسب بيانات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج:

- عدد العالقين يصل إلى 3378 مصريا.

- تعريف العالق: بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.

- تتضمن عودة العالقين مرحلتين: المرحلة الأولى هم من يحملون فيزا الدولة، والمرحلة الثانية هي إعادة المصريين المقيمين في الخارج الذين لديهم إقامة.

- التأكيد على إلزام العائدين بالتوقيع على قرار بالخضوع إلى الحجر الصحي فور وصولهم لمدة 14 يوما.

- من الضروري أن يسجل كل المصريين العالقين بياناتهم لدى السفارات المصرية بالبلاد التي يتواجدون فيها.

- وصل عدد المصريين العالقين العائدين من عدد من الدول المختلفة حتى الآن إلى 4200 مواطن مصري.