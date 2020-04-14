ترامب: عدد الإصابات اليومية بـ كورونا في أمريكا ثابت ونحرز تقدما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بشأن وباء كورونا المستججد (كوفيد 19)، أن عدد الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد، في الولايات المتحدة ثابت، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكى: "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه فرض قيودا على السفر قبل تسجيل أي وحالة فاة بكورونا المستجد.

ونفت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، في وقت سابق،، التكهنات التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيل الدكتور أنطوني فاوتشي خبير الفيروسات من عضوية فريق البيت الأبيض الاستشاري بشأن وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض هوجان جيدلي، في تصريح اليوم، إن ما تردده بعض وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الشأن سخيف.

واتهم جيدلي، الديمقراطيين من خصوم ترامب بترويج مثل تلك الادعاءات والإساءة إلى سياساته الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكشفت الإحصائيات عن 554 ألف و849 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 21 ألفا و942 حالة وفاة.