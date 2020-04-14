"سيتي ستارز" يفتح أبوابه بإجراءات وقائية محكمة.. وعامل: الوضع ميخوفش

بعد تعطيله بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، أعلنت إدارة مول سيتي ستارز بمدينة نصر، فتح أبوابه من جديد، على أن تكون ساعات العمل الرسمية للمحال به منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، من يوم الأحد للخميس، باستثناء السينمات والكافيهات والمطاعم، ما عدا خدمة الديليفري، مع إغلاق كامل للمول يومي الجمعة والسبت، ما عدا الصيدليات.

وأثار فتح أبواب المول الشهير، التساؤولات حول مدى توافق ذلك مع إجراءات الوقاية، وهل المولات تخضع للإغلاق الكامل أم بحسب المواعيد حتى الـ5 مساء؟

توصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار الوباء، أقرت بغلق كل المحال التجارية والحرفية بما فيما محلات بيع السلع والخدمات والمولات من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

ولا يسري القرار المتخذ على المخابز والصيدليات والمحلات التجارية، وفقا لما أعلنه مدبولي سابقا خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء، موضحا أنه سيسري على المحال التي تقدم أنشطة الترفية، كما ستغلق جميع المطاعم وما يقدم المأكولات، وسيقتصر العمل بها على خدمة التوصل الطلبات للمنازل فقط.

وتشير قرارات مجلس الدولة، إلى أن ما فلعه المول الشهير أمر متسق تماما مع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الدولة، سواء من خلال ساعات فتح وإغلاق المحال، أو نوعية المحال المستثناه من القرارات، والإغلاق الكامل في يومي الجمعة والسبت.

ومن جانبه، قال معتز محمد، أحد العاملين بمحل ملابس شهير داخل المول، إن الوضع أصبح مطمئن بالداخل وإجراءات الوقاية أصبحت عالية للغاية، وأصحاب العمل يجبرون العمال على غسيل إيديهم وتعقيمها، حرصا على سلامة طاقم العمل وأيضا الزبائن، "مفيش حاجة تخوف وشغالين في أمان بس مفيش تخالط".

وأضاف "معتز" لـ"الوطن"، أن المحل الذي يعمل به أصبح يوفر 4 ماكيات "جيل مطهر"، من أجل تعقيم اليدين، وهو ما يسهل التطهير بشكل دوري بدلا من الذهاب للحمامات، موضحا أن إغلاق المول مبكرا جعل عدد الزبائن قليل بعض الشيء ما يقلل من فرص التخالط.

وأشار عامل المول، إلى أن فور الدخول من بوابة المكان، تحدث إجرارات التفتيش الاعتيادية بشكل مختلف دون لمس العميل أو العامل على عكس ما قبل، من أجل الحد من انتشار الفيروس، فضلا عن أن جميع عمال النظافة المتواجدين يرتدون الكمامات والقفازات الواقية، وينظفون المكان ويطهرونه بشكل مستمر طوال الوقت.