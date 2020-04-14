نائب محافظ القاهرة: شبكة طرق متكاملة تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن محافظة القاهرة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الراهنة في شبكة الطرق، حيث جاري تنفيذ خطة كبرى لاقامة شبكة طرق متكاملة لربط العاصمة الإدارية بشرق القاهرة وطريق بنها الحر وطريق الأتوستراد وهذا يمثل نقلة نوعية وتطور كبير في شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن مصر الجديدة شهدت إقامة 5 كباري ومحاور وحاليا جار العمل على إنشاء 5 كباري في المطرية و5 أخرى في مدينة نصر، وذلك بفضل مجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أوقات قياسية.

ومن جانبه، قال العميد حسن صفوت رئيس حي مصر الجديدة، إن ما يحدث في مصر الجديدة طفرة بكل المقاييس فهو أول حي استكمل منظومة الطرق من مختلف جوانبها كباري ومحاور ووضع نظام جديد للانتظار.

وأضاف رئيس الحي أن مصر الجديدة انتهت من إقامة 5 كباري، وجاري حاليا العمل في كوبري أعلى نفق العروبة ممتد من الميرغنى مرورا بطريق المطار وصولا إلى كلية البنات، ومن المقرر الانتهاء منه الشهر المقبل.